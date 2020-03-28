Harem Otogarı Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerini durdurdu Harem Otogarı Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerini durdurdu Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını Türkiye'de de hızla yayılmaya devam ediyor.

Harem Otogarı Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerini durdurdu

İSTANBUL - Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını Türkiye'de de hızla yayılmaya devam ediyor. Bilim Kurulu tavsiyeleriyle alınan kararları tek tek hayata geçiren bakanlıklar vatandaşların mümkün olmadıkça dışarıya çıkmamaları gerektiğini söylerken İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle şehirlerarası seyehatların tamamı Valilik izinlerine bağlandı. Üsküdar ilçesinde yer alan ve megakentin eski otogarlarından birisi olan Harem de ise faaliyetler tamamen durduruldu.

Kaymakam Demiryürek duyurdu

Harem otogarının koronavirüs salgını nedeniyle tedbirler kapsamında geçici olarak faaliyetlerini durdurduğunu açıklayan Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, yaptığı sosyal medya paylaşımında,"Değerli Üsküdarlılar; ilçemiz hudutlarında 220 acenteye bağlı 80 yazıhane ile faaliyet gösteren Harem Otogar İşletmesi, esnaflarının ortak kararıyla, seyahat sınırlaması sonrası düşen yolcu talebi ve virüsle mücadeleye destek için faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA