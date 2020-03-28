Harem Otogar İşletmesi faaliyetlerini geçici olarak durdurdu
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Harem Otogar İşletmesi faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

HAREM Otogar İşletmesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan "şehirler arası seyahat kısıtlaması" kararının ardından faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

28.03.2020 23:19 | Son Güncelleme: 28.03.2020 23:19
Harem Otogar İşletmesi faaliyetlerini geçici olarak durdurdu
HAREM Otogar İşletmesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan "şehirler arası seyahat kısıtlaması" kararının ardından faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. 

Harem Otogar İşletmesi'nin faaliyetlerini durdurma kararını Üsküdar Kaymakamı Sefa Murat Demiryürek Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda Demiryürek, "İlçemiz hudutlarında 220 acenteye bağlı 80 yazıhane ile faaliyet gösteren Harem Otogar İşletmesi, esnafın ortak kararıyla, seyahat sınırlaması sonrası düşen yolcu talebi ve virüsle mücadeleye destek için faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştur." ifadelerini kullandı. Üsküdar Belediyesine bağlı Harem Otogarı'nda 220 acenteye bağlı 80 yazıhane bulunuyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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