Harem-i İbrahim Unesco'nun Korumasında

Filistin'in El Halil kentindeki Harem-i İbrahim'in de içinde bulunduğu bölge Dünya Miras Listesi'ne eklendi.



Polonya'nın Krakov şehrinde toplanan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Komitesi'nde yapılan oturumda karar 3'e karşı 12 üyenin oyuyla kabul edildi. Oylamada 6 ülke ise çekimser kaldı.



Khaled Fahed Qawasmi, Kudüs'ün 35 kilometre güneyindeki şehrin yeniden inşasında görev alan isimlerden: "Gerçek şu ki eski Kenan şehrinde farklı dinlerden çok sayıda kişi bir arada yaşadı. Bu Arap şehrinde çoğunluğu Müslümanlar oluşturuyordu. Yahudi ve Hristiyan azınlık da buradaydı. Şehir, dinlerin bir arada yaşamasının bir örneğiydi."



Batı Şeria'daki El Halil'in eski şehir bölgesindeki Harem-i İbrahim'de peygamber kabirleri bulunuyor.



1993 yılında 29 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Harem-i İbrahim ikiye bölünerek, bir kısmı Yahudilere bir kısmı da Müslümanlara verildi.



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Tags: Hebron korumasında UNESCOnun İbrahim Harem-i UNESCO Diplomatik gerilim Gepost: 07 juli 2017