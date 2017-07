Harem-i İbrahim Unesco Koruması Altında

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Komitesi, Filistin'in El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim'in de içinde bulunduğu eski şehri, "Filistin'e ait tehlike altındaki dünya mirası" olarak Dünya Miras Listesi'ne ekledi.



Polonya'nın Krakov şehrinde toplanan UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 41. Genel Kurulu'nda, Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim ve eski şehrin Dünya Miras Listesi'ne eklenip koruma altına alınmasıyla ilgili oylama yapıldı.



İsrail temsilcisinin, şimdiye kadar açık usul el kaldırılarak yapılan oylamanın gizli ve kapalı zarf şeklinde düzenlenmesi yönündeki girişimleri kabul edilmedi.



Açık oylamada, 3 üyenin "hayır" oyuna karşılık 12 üyenin kabulüyle El Halil kentinin Harem-i İbrahim'i de içine alan eski şehir bölgesi "Filistin'e ait tehlike altındaki dünya mirası" olarak kabul edildi. Oylamada 6 ülke de çekimser kaldı.



Böylelikle bu bölge, Dünya Miras Listesi'ne eklenerek koruma altına alındı.



UNESCO bu kararla, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentindeki Harem-i İbrahim üzerindeki hak iddialarını da reddetmiş oldu.



İsrail'in UNESCO Nezdindeki Daimi Temsilcisi Carmel Shama-Hacohen, oy kullanacak ülkelerin diğer ülkelerin baskısı altında kalabileceğini gerekçe göstererek oylamanın gizli yapılması girişiminde bulunmuştu.



UNESCO Dünya Miras Komitesi, salı günü de, İsrail'in Kudüs'te Mescid-i Aksa ve çevresindeki egemenlik hakkı iddialarını reddederek yasa dışı yapılaşma ve kazıları kınayan tasarıyı kabul etmişti. Kararda İsrail'in "işgalci güç" olduğuna vurgu yapılmıştı.



UNESCO Dünya Miras Komitesi üyeleri Türkiye, Angola, Azerbaycan, Burkina Faso, Hırvatistan, Küba, Finlandiya, Endonezya, Jamaika, Kazakistan, Kuveyt, Lübnan, Peru, Filipinler, Polonya, Portekiz, Güney Kore, Tunus, Tanzanya, Vietnam ve Zimbabve'den oluşuyor. Dünya Mirası Komitesi üyeleri, Genel Kurul tarafından 6 yıllığına seçiliyor. Komite üyeliği süresi biten ülkelerin yerine her 2 yılda bir seçim yapılıyor.