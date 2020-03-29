HAREM'DEN SON OTOBÜS HAREKET ETTİ Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAHarem Otogarı'nın yanından Isparta firmasına ait bir otobüs Antalya'ya hareket etti.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Harem Otogarı'nın yanından Isparta firmasına ait bir otobüs Antalya'ya hareket etti. Koronavirüs ile mücadele kapsamında, İstanbul Harem Şehirlerarası Otogarı'ndan, gerekli izinleri mevcut yolcularını alan bir otobüs Antalya'ya doğru yola çıktı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 17.00 itibarıyla otobüsle şehir dışına çıkışların durdurulduğunu duyurmuştu. Üsküdar Harem Otogarı'nda saat 13.30'da son Antalya- Isparta otobüs seferi yapıldı. Valilikten izin alan 20 yolcu sosyal mesafeyi koruyarak otobüsle yolculuk yapacak.

"2 YOLCU ARASINDA 2 METRE MESAFE VAR"Otobüs şoförü Serhat Şenol, "Valilikten izin alınırsa kaldıracak bizim şirketimiz. Isparta-Antalya otobüsü yaklaşık 13 saat sürecek yolculuk. Yolcularımızı 1+1 çapraz şekilde taşıyoruz. Normal kapasitemiz 41 kişi, 20 kişi taşıyoruz. Yaklaşık 2 metre mesafe var 2 yolcu arasında. Fiyatlarda biraz yükselme oldu. Yani 100 liralık bilette 30 liralık yükselme oldu" dedi.

Görüntü Dökümü-------------------Harem otogarına gelen otobüs-Yolcuların harem otogarında beklemesi-Yolcuların otobüse binmesi-Otobüs şoförü ile röp-Yolcular ile röp-Otobüsün hareket etmesi

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Kaynak: DHA