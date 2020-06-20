Hareketsiz yatan kediyi, başka kedi patileriyle ayağa kaldırmak için dakikalarca mücadele verdi
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Hareketsiz yatan kediyi, başka kedi patileriyle ayağa kaldırmak için dakikalarca mücadele verdi

Hareketsiz yatan kediyi, başka kedi patileriyle ayağa kaldırmak için dakikalarca mücadele verdi Kedinin mücadelesini ise köpek, güvercin ve karga dikkatle izledi Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bir kedi ölen başka bir kediye patileriyle ayağa kaldırmak için verdiği mücadelesi bir vatandaşın...

20.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:58

Hareketsiz yatan kediyi, başka kedi patileriyle ayağa kaldırmak için dakikalarca mücadele verdi

Kedinin mücadelesini ise köpek, güvercin ve karga dikkatle izledi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bir kedi ölen başka bir kediye patileriyle ayağa kaldırmak için verdiği mücadelesi bir vatandaşın cep telefonuna yansırken o anları ise köpek, güvercin ve karga da dikkatle izledi.

Olay, Gökçebey ilçesi İstasyon Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi mevkisinde meydana geldi. İlçe sakinlerinden Kemal Yaman, sabah gezintisinden döndüğü sırada, kedi, köpek ve bir karganın aynı alanda durduğunu fark etti. Yaman, yaklaştığında ise bir kedinin yerde hareketsiz halde yattığını gördü. Daha sonra öldüğünü anladığı kediyi almak isteyen Yaman, diğer kedinin saldırması sonucu bundan vazgeçerek uzaktan hayvanları izlemeye başladı. Kedi bu sırada ölen diğer kediyi kaldırmak için mücadele vermeye başladı. Ölü kediyi çekiştiren, üzerinde kalp masajı yapar gibi hareketler yapan kediyi görüntüleyen Kemal Yaman, bu sırada iki kediyi izleyen köpek, güvercin ve kargayı da kameraya aldı.

Olayın büyük ilgisini çektiğini belirten Yaman, mahalleme geldiğimde hayvanların bir arada olduğunu, özellikle iki tane kedinin yan yana olduğunu gördüm. Kedilerin yanında gittiğimde bir tanesinin öldüğünü fark ettim ve almak istedim. Diğer kedi vermedi. Hatta bana bir pençe attı. Sonra ben bu ilginç olayı kameraya almaya başladım. Kedi masaj yapmaya başladı. Köpek de onları koruyordu. Böyle ilginç bir şey yaşadım ve üzüldüm. Hayvanların böyle duygulu anları ile insanlara bakarak çok üzüldüm" dedi.

Hareketsiz yatan kediyi, başka kedi patileriyle ayağa kaldırmak için dakikalarca mücadele verdi

Kaynak: İHA

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