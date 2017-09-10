Hareketsiz Radyo Teleskobu!

Radyo teleskopları, elektromanyetik tayfın radyo bölgesindeki dalgaları yakalayıp kuvvetlendirerek gözlem yapılmasını sağlıyor. Bu teleskoplar ile yapılan gözlemler evrenin geçmişine dair bilgi vermesinin yanı sıra, geleceğine dair de fikir oluşturuyor.



CHIME radyo teleskobu



Hareketli parçaları bulunmayan radyo teleskobu CHIME"nin (Kanada Hidrojen Yoğunluğu Haritalama Deneyi) montajı başarıyla tamamlandı. Gökyüzünün yarısını bir günde tarayabilen bu teleskop, dört adet 100 m uzunluğunda metal oluklardan oluşuyor ve görüntüleri süper bilgisayarlarla eşleştirerek 3D derin uzay radyo haritaları sunuyor.



13 milyon dolara üretilen hareketsiz dev teleskop, hidrojen gazı radyo emisyonlarını doğru bir şekilde haritalamak üzere tasarlandı. Yalnızca bilim insanlarına evrenin geçmişi hakkında daha iyi bir anlayış sunmakla kalmayıp, aynı zamanda uzak yıldızları ve yerçekimi dalgaları hakkında da bilgi verecek.







CHIME"in geliştirici ekibi, genel haritalandırma ile birlikte Hızlı Radyo Burst"leri ve radyo titreşimlerine yeni bakış açıları sağlayabileceğini söylüyor. Yalnızca birkaç binde bir saniye süren Hızlı Radyo Burst"leri, pulsarların yaydığı kısa patlamalardan çok daha parlak yapıda olması sayesinde evrenin yapısı hakkında bilgi verebilir.