Hareketsiz kalmanın neden olduğu ağrılar için manuel terapi önerisi Korona virüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda evde kalınacağını hatırlatan sağlık uzmanları, sürekli hareketsiz kalmanın neden olabileceği ağrılar için manuel terapi uygulanabileceğini söyledi.

Korona virüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda evde kalınacağını hatırlatan sağlık uzmanları, sürekli hareketsiz kalmanın neden olabileceği ağrılar için manuel terapi uygulanabileceğini söyledi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Uzmanı Dr. Meliha Hafız, korona virüs salgınındaki sosyal izolasyon nedeniyle diğer günlerde olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da eve kalınması gerektiğini belirterek, evde geçirilen sürenin artması ile birlikte hareket kabiliyetinin azalacağını ifade etti. Sürekli bilgisayar başında olma ve ev içindeki aktivitelerin azaltılmasının bazı sağlık sorunlarına yol açabildiğini vurgulayan Uzm. Dr. Meliha Hafız, hareketsiz yaşam tarzının, omurganın ve eklemlerin fizyolojik açılarının azalmasına, bu durumun da bel, boyun ve sırt ağrılarına neden olduğunu sözlerine ekledi. Günlük hayatı kısıtlayan ve sağlığı bozan bu ağrıların manuel terapiyle iyileşebileceğinin altını çizen Dr. Meliha Hafız, "Hareketsiz yaşam aslında çocukluk çağında başlayan bir problemdir. Spor ve egzersiz yapma alışkanlığının olmaması, omurga ve eklem rahatsızlıklarının sık görülmesine neden olmaktadır. Manuel terapi, en eski tedavi yöntemlerinden biridir. Manuel terapide omurga ya da eklemlerde, çeşitli nedenlerle oluşmuş blokajlara elle manipülasyon ve mobilizasyon teknikleri uygulanarak omurgaya ve eklemlere hareket kabiliyetleri geri kazandırılmaktadır. Yani bu eklemler fonksiyonel açılarına geri getirilmektedir. Belin, boynun, omuzların bir hareket kabiliyeti vardır. Bu aşamada sorunun tam olarak ne olduğunu anlamak için radyolojik görüntüleme tekniklerinden de yararlanılmaktadır. Omurga, omuz, kalça, diz, ayak bileği, dirsek ve el ağrılarında bu yöntem uygulanabilmektedir.Bel, boyun ağrıları, düzleşmeleri, ilerlememiş fıtıklarda manuel terapiyle 3-4 haftaya içinde yapılan 8 seansta sonuç alınabilmektedir. Manuel terapiye gerek duyduğumuz rahatsızlıklar ise, Omurga problemleri ve ağrıları, Boyun bel fıtığı, duruş problemleri, omurgada hareket kısıtlılıkları, Yumuşak doku problemleri ve ağrıları (Kas ve tendon yırtıkları, dokularda sertleşme ya da gerginlikler), stres kaynaklı diz, omuz ve ayak bileğinde meydana gelen eklem sorunlarında, ameliyat sonrası rehabilitasyon, spor yaralanmaları (Doku zedelenmesi, kas yırtılması ve çıkıklar) manuel terapinin en sık uygulandığı alanlardır. Manuel terapi de omurga bir bütün olarak ele alınmaktadır. Her bir omurganın hareket kabiliyetine teker teker bakılarak sorun tespit edilerek ona göre bir tedavi uygulanmaktadır. Manuel terapi özel bir uzmanlık alanıdır, tıp eğitimi almış bir hekim tarafından yapılması gerekmektedir. Hastanın MR'ı mutlaka görülmeli, eklem açıklığının ne derecede olduğunun bilinmelidir" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA