Hareketsiz kalan Akdeniz foku için adeta alarm verildi

23.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:11

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir iskelenin altına sığınan Akdeniz foku, saatlerce aynı yerde dönüp durunca zor durumda olduğu düşünülerek alarm verildi. Kemer Belediyesi Veterinerliği, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Akdeniz Foku Araştırma Grubu gibi kuruluşların kurtarmak için harekete geçtiği fokun durumunun iyi olduğu anlaşıldı.

Kemer ilçesinin Beldibi Mahallesi sahilinde bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Önder Tunca, sabah iskele direklerinin arasında yavaş hareketlerle batıp çıkan bir Akdeniz foku olduğunu fark etti. Bir süre bu noktayı gözleyen güvenlik görevlisi, hayvanın çok kısa bir mesafe içinde hareket ettiğini görünce bir ağ veya oltaya takılmış ve yaralı durumda olduğunu düşünerek Kemer Belediyesini aradı. İhbar üzerine Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Fevzi Uzun ve 2 görevli fokun bulunduğu sahile hareket ederken, Sahil Güvenlik Komutanlığına da haber verildi. Fevzi Uzun, Akdeniz fokunun bulunduğu sahile gelerek hayvanın hareketlerini izlerken, bir yandan da yola çıkmaya hazırlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri ile telefonla görüşerek durumu paylaştı. Sualtı Araştırmaları Derneği AFAG-Akdeniz Foku Araştırma Grubu'na da haber verildi. Fokun durumunu duyan bazı vatandaşlar da sahile geldi. Dalgıçların da bulunduğu Sahil Güvenlik botu beklenirken, bir taraftan da Akdeniz fokunun nasıl bir sorun yaşadığı tespit edilmeye çalışıldı. Veteriner hekim, hayvanın hareketlerini izlerken takılmış olabileceği olta veya ağı kesmek için bıçak hazırladı. Bu sırada hayvanın durumunu görmek için dalgıç olduğunu belirten bir vatandaş tüm uyarılara rağmen tahtaları sökülmüş iskelenin üzerine çıktı. Hayvanın batıp çıktığı noktaya giden vatandaş yaralı olup olmadığını veya bir ağa takılıp takılmadığını görmeye çalışırken adamı fark eden Akdeniz foku iskeleden uzaklaştı. Bu hareketiyle hayvanın aktivitesinin yeterli olduğu ortaya çıkınca Veteriner Hekim Fevzi Uzun, Sahil Güvenlik botunun komutanını ve diğer ilgili kurumları telefonla arayarak gelmelerine gerek olmadığını bildirdi. Vatandaşın iskeleden uzaklaşmasının ardından, fok da tekrar iskelenin altına geldi. Yaklaşık 1,5 metre uzunlukta bir yavru olduğu tahmin edilen hayvanın kötü hava koşulları nedeniyle veya yakınlarda bulunduğu bilinen güçlü bir erkek foktan korunmak için sığınmak amacıyla bölgeye geldiği tahmin ediliyor.

(İHA)

Kaynak: İHA