Hareketsiz geçen Ramazan'da kilo almamak için alışkanlıklar değişmeli
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Hareketsiz geçen Ramazan'da kilo almamak için alışkanlıklar değişmeli

Hareketsiz geçen Ramazan'da kilo almamak için alışkanlıklar değişmeli
06.05.2020 10:43 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:47

Küresel çapta etkiliolan Koranavirüs Salgını, sosyal hayatı doğrudan etkilemeye devam ediyor.Salgın sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması olanlar ve evden çalışanlarlabirlikte büyük bir kitle Ramazan'ı hareketsiz geçiriyor.

Bu hareketsizgeçirilen dönemde kilo almadan oruç tutabilmek için iftar ve sahur sofralarındaalışkanlıkların değiştirilmesi gerekiyor. Hamur tatlıları yerine ballı yoğurtgibi hafif ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Bal Gurmesi AhmetBağran Aksoy, sahur yapamayanlara da bal ve arı ürünleriyle yapılmış özel karışımlarıönerdi.

Koronavirüs Salgını sebebiyle alışılmışın dışında geçirilenRamazan ayı bu sene daha hareketsiz yaşanıyor. Sosyal hayatın durması, çalışmahayatının eve taşınması ve bazı yaş gruplarının sokağa çıkamaması, hareketliyaşamı en çok kısıtlayan sebeplerin başında geliyor. Vücut sağlığını korumak vekilo problemi yaşamamak için bu Ramazan'da alışılmış iftar ve sahur sofralarınıbiraz değiştirmek gerekiyor.

"Bu sene alışılmışın dışında, hareketin kısıtlı olduğu vekalabalık sofraların kurulamadığı bir Ramazan geçiriyoruz." diyen Bal GurmesiAhmet Bağran Aksoy, kilo sorunu yaşamamak için beslenme alışkanlıklarınındeğiştirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. İftarda ağır tatlılara dikkat çekenAhmet Bağran Aksoy, şerbetli tatlıların, özellikle hareketsiz geçirilenbugünlerde daha fazla kilo almaya sebep olacağını ifade ediyor. İftarsonrasında metabolizmayı yormamak adına ballı yoğurt gibi hafif ve hazmıkolaylaştıran tatlıların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Bal GurmesiAksoy, şu bilgileri paylaşıyor: "Ramazan'da evde hareketsiz kalanlar, iftarlarıdaha hafif geçirmeli ve ağır tatlılardan uzak durmalı. Sahurda iştah sorunuyaşayanlar yemeğe başlamadan önce, bir bardak suya bir kaşık ham balkarıştırarak midelerini yemeğe hazırlayabilir. Sahur sofralarında da aşırıyakaçmamak gerekir. Besin değeri yüksek ve doğal gıdalar tercih edilmelidir.Kalitesi laboratuvar testleriyle ispatlanmış, uzmanların belirttiği değerleritaşıyan katkısız ham bal, günlük ihtiyaçları rahatlıkla karşılayabilir. Gece yemealışkanlığı olmayanlar ve sahur yapamayanlar bal karışımlarını tercih edebilir.Katkısız ham bal, polen arı sütü ve propolis ile hazırlanan bu karışımlar,yüksek oranda protein, vitamin, enzim ve mineral içerir. Doğru şekilde yapılmışbir karışımdan, 2 tatlı kaşığı yiyen uzun süre açlık yaşamaz."

DOĞRU KARIŞIM NASILHAZIRLANIR?

Bal ve arı ürünleriyle yapılan karışımlarda oranlaradikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Bal Gurmesi Ahmet Bağran Aksoy, kendikarışımlarının tarifini de paylaştı: "40 yıllık deneyim sonucu Etabal olarakbiz kendi yaptığımız vücudu zırhlayan karışımda; 500 gram saf ham bal, 100 grampolen, 100 gram arı sütü ve 20 gram propolis kullanıyoruz. Bu oranlar en idealürünün ortaya çıkmasını sağlıyor. Vücudu zırhlayan kür olarak nitelendirdiğimizbu ürün, sahur yapamayanların gün içinde zorlanmasının önüne geçecektir."

Kaynak: Bültenler

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