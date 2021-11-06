KONYA (İHA) - Hareketsiz bulunan 2 aylık bebek hastanede kurtarılamadı

Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı

KONYA - Konya'da annesinin uyuttuğu 2 aylık bebek, uzun süre ağlamamasından şüphelenen anne ve dedesi tarafından hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan bebek kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Küçük Kovanağzı Mahallesi Masal Sokak üzerinde bulunan iki katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne A.B., 60 günlük bebeği Ayşe Emine Bütün'ü evin ikinci katında bulunan bir odada uyuttu. Anne A.B. daha sonra alt katta ev işlerine başladı. Uzun süre bebeğinden ses gelmemesi üzerine anne A.B. ve dedesi O.B. bebeği kontrol etmek için odaya çıktı. Anne ve dede bebeğin hareketsiz olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ayşe Emine Bütün ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Bebek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölümün şüpheli olduğu belirtilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.