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Hareketlilik Haftası "Pedallıyoruz" ile sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Hareketlilik Haftası

Tepebaşı Belediyesi, 20. Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla "Sürdürülebilir Ulaşım; Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" teması ile Arabasız Gün-Pedallıyoruz etkinliği düzenledi.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi, 20. Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla "Sürdürülebilir Ulaşım; Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" teması ile Arabasız Gün-Pedallıyoruz etkinliği düzenledi.

Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Bisiklet Derneği - Vel ESBİD iş birliğinde "Arabasız Gün - Pedallıyoruz" etkinliği, Eskişehirli bisikletçilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Tepebaşı Belediye Hizmet Binası önünde başlayan korteje Eskişehir Bisiklet Derneği - Vel ESBİD, Dorlion Bisiklet Grubu, Corelli Bisiklet ve Tepebaşı Belediyesi yetkilileri katıldı. Kortej öncesinde Vel ESBİD adına bir konuşma yapan Rahime Çelen düzenlenen etkinliğin farkındalık açısından çok verimli olduğunu ifade ederek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

Daha sonra bisiklet korteji Şahin Caddesi, Göknil Sokak, Temiz Sokak, Kanalboyu Sokak, Çilem Caddesi, Basın Şehitleri Caddesi, Ahmet Kanatlı Caddesi, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, İstasyon Caddesi, İsmet İnönü - 1 Bulvarı ve Şahin Caddesi güzergahında gerçekleşti.

Ardından katılımcılara Özdilek AVM yanındaki koruluk alanda, Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali seçkisinden "Sürmeye Devam: Otomobil Rüyası"/ Keep On Rolling: The Dream Of Automobile adlı film gösterildi. - ESKİŞEHİR

Hareketlilik Haftası Pedallıyoruz ile sona erdi

Hareketlilik Haftası Pedallıyoruz ile sona erdi

Hareketlilik Haftası Pedallıyoruz ile sona erdi

Hareketlilik Haftası Pedallıyoruz ile sona erdi

Hareketlilik Haftası Pedallıyoruz ile sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Hareketlilik Haftası 'Pedallıyoruz' ile sona erdi - Haberler Spor
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