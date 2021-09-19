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Hareketlilik Haftası'nda 'Pedallıyoruz' etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Hareketlilik Haftası'nda 'Pedallıyoruz' etkinliği

Tepebaşı Belediyesi, 20. Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla "Sürdürülebilir Ulaşım; Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" teması ile "Arabasız Gün-Pedallıyoruz" etkinliği düzenliyor.

Tepebaşı Belediyesi, 20. Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla "Sürdürülebilir Ulaşım; Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" teması ile "Arabasız Gün-Pedallıyoruz" etkinliği düzenliyor.

Avrupa Hareketlilik Haftası, 2002 yılından bu yana çeşitli etkinliklerle kutlananıyor. Tepebaşı Belediyesi de haftanın anlamına uygun olarak etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda 22 Eylül Çarşamba günü saat 18.00'de "Arabasız Gün - Pedallıyoruz" etkinliği, Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası önünde başlayacak. Bisiklet korteji Şahin Caddesi, Göknil Sokak (Polis Eğitim Merkezi önü), Temiz Sokak (Su Sporları Merkezi), Kanalboyu Sokak, Çilem Caddesi, Basın Şehitleri Caddesi, Ahmet Kanatlı Caddesi, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, İstasyon Caddesi, İsmet İnönü - 1 Bulvarı ve Şahin Caddesi güzergahının ardından Özdilek AVM yanındaki koruluk alanda sona erecek.

Bisiklet kortejinin ardından katılımcılar, 19.30 - 20.30 saatleri arasında Sürmeye Devam isimli film gösterimi ile sona erecek. Vatandaşlar, etkinlik hakkında detaylı bilgi ve katılım için Spor İşleri Müdürlüğü yetkililerine ulaşabilecek. - ESKİŞEHİR

Hareketlilik Haftası'nda 'Pedallıyoruz' etkinliği

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Haber: Hareketlilik Haftası'nda 'Pedallıyoruz' etkinliği - Haberler Spor
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