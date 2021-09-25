Hareketlilik Haftası'nda herkes Ali Dağı 360'ta buluştu

Talas Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile birlikte 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında Ali Dağı'nda yürüyüş organizasyonu düzenledi. Gerçekleşen etkinliğe her yaştan sporsever yoğun ilgi gösterdi.

'Sürdürülebilir ulaşım; sağlıklı ve güvenli hareketlilik' sloganıyla düzenlenen organizasyonla vatandaşlar Kayseri'nin gözde doğa yürüyüşü alanlarından olan Ali Dağı 360 yürüyüş yolunda buluştu. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan yürüyüş, Talas Belediyesi tarafından ücretsiz sunulan mini bir kahvaltı ile son buldu. Etkinlik hakkında düşüncelerini aktaran vatandaşlar, spor yapmanın her yaş için önemli olduğundan söz ederek organizasyondan dolayı memnun olduklarını ifade etti. 360 Yürüyüş Parkurunu da çok beğendiklerini dile getiren vatandaşlar spor yapmak için güzel bir ortam sağlanmış olduğuna dikkat çekerek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

Özellikle pandemi döneminden sonra bu tür etkinliklerin çok yerinde olduğunu ifade eden bir sporsever de bu etkinliğin Ali Dağı gibi temiz havaya sahip bir ortamda gerçekleştirilmesinden dolayı memnun olduğunu söyledi. Parkur hakkındaki görüşlerini dile getiren sporsever, "Tam bir yürüyüş alanı olmuş, inişli çıkışlı çok güzel, çok düzenli bir alan" dedi. Bir diğer vatandaş da parkuru çok beğendiklerini belirterek bu etkinliği gerçekleştirdikleri için Talas Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür etti. - KAYSERİ