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Hareketlilik haftası etkinlikleri spor ve egzersiz ile başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Hareketlilik haftası etkinlikleri spor ve egzersiz ile başladı

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler başladı.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler başladı. Haftanın ilk etkinliğinde doğanın ve yeşilin her renginin yer aldığı İl Ormanı Tabiat Parkı'nda spor ve egzersiz etkinliği gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği koordinasyonu Bisikletliler Derneği Sakarya Şubesi ile Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği iş birliğiyle düzenlenen 'Avrupa Hareketlilik Haftası'nın ilk etkinliği İl Ormanı Tabiat Parkı'nda gerçekleştirildi. Doğanın içinde spor ve egzersiz programı ile başlayan hareketlilik haftasının ilk etkinliğine çocuklar katıldı. Sabahın en güzel saatinde İl Ormanı Tabiat Park'ının doğal güzelliğinde spor ve egzersiz yapan çocuklara hareketli yaşamın ne kadar önemli olduğu hatırlatıldı. 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinlikleri 17 Eylül Cuma günü Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilecek çocuklar için güvenli sürüş eğitimiyle devam edecek. Çocuklara doğru ve güvenli bisiklet kullanımı eğitiminin verileceği program saat 16.30'da başlayacak. - SAKARYA

Hareketlilik haftası etkinlikleri spor ve egzersiz ile başladı

Hareketlilik haftası etkinlikleri spor ve egzersiz ile başladı

Hareketlilik haftası etkinlikleri spor ve egzersiz ile başladı

Hareketlilik haftası etkinlikleri spor ve egzersiz ile başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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