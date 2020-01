Harekete geçmeye hazır mısın?

07.01.2020 12:13 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:13

En popüler spor ve sağlık türleri: Müzikseverler diğer spor türlerinden daha çok, koşu çalma listesi oluşturdu. (Burada koşu çalma listelerinin en çok oluşturulduğu Danimarka'ya bir selam gönderelim). Koşunun popülaritesini yoga takip etti ve Spotify dinleyicilerinin en çok meditasyon ve yoga temalı çalma listeleri oluşturdukları İsveç, dünyanın en zen toplumu olarak öne çıktı. İsveçli dinleyiciler, diğer ülkelerdeki dinleyicilere kıyasla bu tür çalma listelerini yüzde 521 oranında daha fazla oluşturdu.

2020 öngörüleri: Öz bakıma zaman ayırmak 2020 yılında da devam edecek. Ariana Grande'den "thank u, next", Lizzo'dan "Good as Hell" ve Hailee Steinfeld'dan "Love Myself ", müzikseverlerin "öz bakım" çalma listelerinde adeta marş haline gelen kadın şarkıları. Spotify verilerine göre, geçtiğimiz sene meditasyon çalma listelerinin dinlenmesinde, diğer spor ve sağlık türlerine göre yüzde 113 oranında bir artış var. Diğer yandan, yüzde 71 ile pilates, yüzde 66 ile de ağırlık çalışması çalma listelerinde de önemli bir artış görülüyor. Bu alanlardaki popülarite 2020 yılına da devam edecek.

Peki Spotify kullanıcıları en çok hangi şarkıda terledi? Eminem'den "Till I Collapse", şu anda spor temalı çalma listelerinde en çok dinlenen şarkı olarak öne çıkıyor. Ed Sheeran ve Justin Bieber'dan "I Don't Care", spor temalı en çok dinlenen ikinci şarkı olurken, Tones and I'dan "Dance Monkey", Shawn Mendes'ten "If I Can't Have You" ve Ed Sheeran ile Khalid'ten "Beautiful People" bu alanda birbirini takip ediyor.

Konuyla ilgili daha fazla veri ve infografik için Spotify'ın blog sayfası For the Record'u buradan ziyaret edebilirsiniz.

Dünya genelinde Spotify'da en çok dinlenen spor temalı şarkılar: (16 Eylül– 15 Aralık 2019 dinlenme oranlarına göre)

"'Till I Collapse" - Eminem, Nate Dogg

"I Don't Care" - Ed Sheeran, Justin Bieber

"Dance Monkey" - Tones and I

"If I Can't Have You" - Shawn Mendes

"Beautiful People" - Ed Sheeran, Khalid

"Sucker" - Jonas Brothers

"SICKO MODE" - Travis Scott

"Higher Love" - Kygo, Whitney Houston

"Lose Yourself" - Eminem

"i'm so tired…" - Lauv, Troye Sivan

En çok dinlenen spor temalı şarkılar: (16 Eylül– 15 Aralık 2019 dinlenme oranlarına göre)

R.I.P. (feat. Rita Ora & Anitta) - Anitta, Rita Ora, Sofia Reyes

Say My Name - Bebe Rexha, David Guetta, J Balvin

Till I Collapse - Eminem, Nate Dogg

365 - Katy Perry, Zedd

Don't Call Me Up - Mabel

Mama (feat. Ellie Goulding) - Clean Bandit, Ellie Goulding

Can't Be Touched (feat. Mr. Magic & Trouble) - Mr Magic, Roy Jones Jr., Trouble

7 rings - Ariana Grande

SWISH - Tyga

So Am I - Ava Max

Dünya genelinde spor temalı çalma listelerinin gün içinde en çok dinlendiği zamanlar:

Akşam (17:00-21:00)

Sabahın ilk saatleri (6:00-9:00)

Sabah (9:00-12:00)

Öğleden sonra (12:00-17:00)

Akşam geç saatler (21:00-1:00)

Dünya genelinde en popüler spor ve sağlık türleri: (Kullanıcılar tarafından oluşturulan çalma listelerinin sayısına göre):

Koşu

Yoga

Ağırlık çalışması

Meditasyon

Spinning

En çok büyüyen spor ve sağlık türleri (Geçen yıl ilgili çalma listelerindeki dinlenme artışına göre):

Meditasyon

Pilates

Ağırlık çalışması

Spinning

Yürüyüş

En "zen" ülkeler (Kullanıcı başına meditasyon ve yoga çalma listelerinin sayısına göre):

İsveç

Norveç

İzlanda

Danimarka

İsviçre

Avustralya

Liechtenstein

Hollanda

Yeni Zelanda

Avusturya

En aktif ülkeler: (Kullanıcı başına spor temalı çalma listesi sayısı):

Norveç

İsveç

Danimarka

İrlanda

Kanada

Avustralya

İngiltere

Yeni Zelanda

İzlanda

ABD

Dünya genelinde en aktif yaş grupları (Spor temalı çalma listelerini en çok dinleyen yaş gruplarına göre):

25-29

30-34

35-44

45-54

18-24

Kaynak: Bültenler