Harekete geçmeye hazır mısın?

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Spotify çalma listeleri üzerinden spor trendlerini ve 2020 öngörülerini açıkladı!
En popüler spor ve sağlık türleri: Müzikseverler diğer spor türlerinden daha çok, koşu çalma listesi oluşturdu. (Burada koşu çalma listelerinin en çok oluşturulduğu Danimarka'ya bir selam gönderelim). Koşunun popülaritesini yoga takip etti ve Spotify dinleyicilerinin en çok meditasyon ve yoga temalı çalma listeleri oluşturdukları İsveç, dünyanın en zen toplumu olarak öne çıktı. İsveçli dinleyiciler, diğer ülkelerdeki dinleyicilere kıyasla bu tür çalma listelerini yüzde 521 oranında daha fazla oluşturdu.
2020 öngörüleri: Öz bakıma zaman ayırmak 2020 yılında da devam edecek. Ariana Grande'den "thank u, next", Lizzo'dan "Good as Hell" ve Hailee Steinfeld'dan "Love Myself ", müzikseverlerin "öz bakım" çalma listelerinde adeta marş haline gelen kadın şarkıları. Spotify verilerine göre, geçtiğimiz sene meditasyon çalma listelerinin dinlenmesinde, diğer spor ve sağlık türlerine göre yüzde 113 oranında bir artış var. Diğer yandan, yüzde 71 ile pilates, yüzde 66 ile de ağırlık çalışması çalma listelerinde de önemli bir artış görülüyor. Bu alanlardaki popülarite 2020 yılına da devam edecek.
Peki Spotify kullanıcıları en çok hangi şarkıda terledi? Eminem'den "Till I Collapse", şu anda spor temalı çalma listelerinde en çok dinlenen şarkı olarak öne çıkıyor. Ed Sheeran ve Justin Bieber'dan "I Don't Care", spor temalı en çok dinlenen ikinci şarkı olurken, Tones and I'dan "Dance Monkey", Shawn Mendes'ten "If I Can't Have You" ve Ed Sheeran ile Khalid'ten "Beautiful People" bu alanda birbirini takip ediyor.
Konuyla ilgili daha fazla veri ve infografik için Spotify'ın blog sayfası For the Record'u buradan ziyaret edebilirsiniz.
Dünya genelinde Spotify'da en çok dinlenen spor temalı şarkılar: (16 Eylül– 15 Aralık 2019 dinlenme oranlarına göre)
"'Till I Collapse" - Eminem, Nate Dogg
"I Don't Care" - Ed Sheeran, Justin Bieber
"Dance Monkey" - Tones and I
"If I Can't Have You" - Shawn Mendes
"Beautiful People" - Ed Sheeran, Khalid
"Sucker" - Jonas Brothers
"SICKO MODE" - Travis Scott
"Higher Love" - Kygo, Whitney Houston
"Lose Yourself" - Eminem
"i'm so tired…" - Lauv, Troye Sivan
En çok dinlenen spor temalı şarkılar: (16 Eylül– 15 Aralık 2019 dinlenme oranlarına göre)
R.I.P. (feat. Rita Ora & Anitta) - Anitta, Rita Ora, Sofia Reyes
Say My Name - Bebe Rexha, David Guetta, J Balvin
Till I Collapse - Eminem, Nate Dogg
365 - Katy Perry, Zedd
Don't Call Me Up - Mabel
Mama (feat. Ellie Goulding) - Clean Bandit, Ellie Goulding
Can't Be Touched (feat. Mr. Magic & Trouble) - Mr Magic, Roy Jones Jr., Trouble
7 rings - Ariana Grande
SWISH - Tyga
So Am I - Ava Max
Dünya genelinde spor temalı çalma listelerinin gün içinde en çok dinlendiği zamanlar:
Akşam (17:00-21:00)
Sabahın ilk saatleri (6:00-9:00)
Sabah (9:00-12:00)
Öğleden sonra (12:00-17:00)
Akşam geç saatler (21:00-1:00)
Dünya genelinde en popüler spor ve sağlık türleri: (Kullanıcılar tarafından oluşturulan çalma listelerinin sayısına göre):
Koşu
Yoga
Ağırlık çalışması
Meditasyon
Spinning
En çok büyüyen spor ve sağlık türleri (Geçen yıl ilgili çalma listelerindeki dinlenme artışına göre):
Meditasyon
Pilates
Ağırlık çalışması
Spinning
Yürüyüş
En "zen" ülkeler (Kullanıcı başına meditasyon ve yoga çalma listelerinin sayısına göre):
İsveç
Norveç
İzlanda
Danimarka
İsviçre
Avustralya
Liechtenstein
Hollanda
Yeni Zelanda
Avusturya
En aktif ülkeler: (Kullanıcı başına spor temalı çalma listesi sayısı):
Norveç
İsveç
Danimarka
İrlanda
Kanada
Avustralya
İngiltere
Yeni Zelanda
İzlanda
ABD
Dünya genelinde en aktif yaş grupları (Spor temalı çalma listelerini en çok dinleyen yaş gruplarına göre):
25-29
30-34
35-44
45-54
18-24