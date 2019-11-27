Hareket Sektördeki Uzmanlığını Umman pazarına taşıdı

27.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:49

Rafinerinin ağır kaldırma yüklenicisi olan Hareket, bu projeyi yönetmek ve uzmanlığını bölgeye taşımak için Umman'da bir ofis de açtı.

60 yılı aşkın bir süredir ağır kaldırma ve taşımacılık hizmetleri sunan, sektörün uzman şirketi Hareket, Umman Sultanlığı'nın en önemli projelerinden biri olan ve Umman-Kuveyt ortaklığıyla hayata geçirilen Duqm Rafinerisi'nin inşasında iki ayrı kaldırma ve kurulum paketi için Petrofac International Ltd./Samsung Engineering Co. Ltd. ortaklığı tarafından ağır kaldırma yüklenicisi olarak seçildi. Hareket, stratejik bir yatırım olan Duqm Rafinerisi'nde uzmanlık ve tecrübe gerektiren kritik kaldırma operasyonlarını 1.250 ve 1.600 ton kaldırma kapasiteli vinçleriyle gerçekleştirecek. Bu önemli projeyi yönetmek, aynı zamanda ağır kaldırma, ağır taşıma ve vinç kiralama hizmetlerindeki üstün hizmet standartlarını ve teknolojisini bölgeye taşımak isteyen Hareket, bu amaçla Umman'da yeni bir ofis de açtı.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Ortadoğu Bölge Satış Müdürü Olivier Schrueders, "Umman'ın Duqm bölgesinin yakında bir ham petrol ihracat merkezi olması planlanıyor. Bölge rafineri, depolama, satış sektörleri için de serbest bölge olacak. Bu önemli projede yer alarak Duqm'un gelişmekte olan endüstrisine değer katmayı dört gözle bekliyoruz. Hareket olarak Umman Sultanlığı'na hizmet etmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler