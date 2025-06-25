Hareket Sekiz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hareket Sekiz filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Hareket Sekiz filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hareket Sekiz filmini izleyecek olanların merak ettiği Hareket Sekiz konusu nedir, Hareket Sekiz oyuncuları kimler ve Hareket Sekiz özeti gibi konuları inceliyoruz.

HAREKET SEKİZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bu zamana kadar tesadüfi başarılar elde eden polis memurları Bünyamin, Reşat ve Kazım'ın zorlu bir görevi vardır. Rus mafya lideri Zolka, büyük bir kaçakçılık peşindedir. Zolka, bor madenini, özel bir silahta kullanılması için Türkiye'den yurt dışına kaçırmayı planlamaktadır. Rus mafyasının alt etmekle görevlendirilen Bünyamin, Reşat ve Kazım, kendilerini zorlu bir maceranın içinde bulurlar. Başlarına geleceklerden habersiz büyük bir kargaşanın içine düşün üç polis, Rus mafyasını alt etmeyi başarabilecek midir?

HAREKET SEKİZ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Başrollerde Ali Sunal (Bünyamin), Onur Atilla (Reşat), Sarp Bozkurt (Kazım) yer alırken; Devrim Yakut (Neriman), Gürgen Öz (Zolka), Bihter Dinçel (Ebruli), Hakan Bilgin (Nejat), Hande Katipoğlu (Canan) ve Aykut Taşkın gibi isimlervar.

HAREKET SEKİZ FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Türkiye ve Azerbaycan olmak üzere iki farklı ülkede gerçekleştirildi.