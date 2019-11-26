Hareket halindeyken çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi
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Hareket halindeyken çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi

Antalya'da seyir halindeyken alevlerin yükseldiği otomobil tamamen yandı.

26.11.2019 10:15 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:18
Hareket halindeyken çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi

'da seyir halindeyken alevlerin yükseldiği otomobil tamamen yandı.

Bora Arat yönetimindeki 06 DP 1699 plakalı hafif ticari aracın kaput bölgesinden Antalya-Serik kara yolu Cırnık Köprüsü civarında alevler yükselmeye başladı.

Durdurduğu aracından inen Arat, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Hareket halindeyken çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi
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