Hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı
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Hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı

08.03.2021 11:30 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:34
Hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı

ŞANLIURFA'da, seyir halindeyken motor kısmından alev alan yolcu otobüsü, alev alev yandı.

ŞANLIURFA'da, seyir halindeyken motor kısmından alev alan yolcu otobüsü, alev alev yandı. Tahliye edilen 32 yolcu, başka bir yolcu otobüsüyle yola devam etti.

Mardin'den Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan Salih Karadağ yönetimindeki 47 NC 800 plakalı yolcu otobüsü, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden Karadağ, otobüsü sağa çekip, içindeki 32 yolcunun tahliyesini sağladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Otobüs kullanılmaz hale gelirken, yolcular başka bir yolcu otobüsüyle yoluna devam etti.


Hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı
Hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı
Hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı
Hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı
Hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı
Hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı
Hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı
Hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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