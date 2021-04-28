Hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü, demir yığınına döndü
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Hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü, demir yığınına döndü

Hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü, demir yığınına döndü
Demirören Haber Ajansı / Müslim SARIYAR - Haberler | Güncel

İSTANBUL'dan Bingöl'e giden 34 yolcusu bulunan otobüs, hareket halindeyken alev aldı.

İSTANBUL'dan Bingöl'e giden 34 yolcusu bulunan otobüs, hareket halindeyken alev aldı. Yanan otobüs kullanılamaz hale gelirken, yolcular zamanında tahliye ile kurtuldu.  

Olay, Bingöl- Elazığ karayolunun 30'uncu kilometresindeki Yolçatı mevkisinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul'dan 34 yolcusuyla dün öğle saatlerinde Bingöl'e gitmek için yola çıkan Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, hareket halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Yolcuların tahliyesinin ardından, ihbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle otobüsteki yangını söndürdü. Ancak otobüs kullanılamaz hale geldi.

 

 


Hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü, demir yığınına döndü
Hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü, demir yığınına döndü
Hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü, demir yığınına döndü
Hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü, demir yığınına döndü
Hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü, demir yığınına döndü
Hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü, demir yığınına döndü
Hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü, demir yığınına döndü
Hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü, demir yığınına döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Müslim SARIYAR

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