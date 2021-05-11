Hareket halindeyken alev alan otomobil yandı
MALATYA'nın Darende ilçesinde, hareket halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.
MALATYA'nın Darende ilçesinde, hareket halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.
Irmaklı Mahallesi'nde sabah saatlerinde Ali Gökduman yönetimindeki 06 GME 74 plakalı otomobil, hareket halindeyken motor kısmından alev aldı. Otomobilini yol kenarına çeken Gökduman, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN