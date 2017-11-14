Hareket Halindeyken Alev Alan Otomobil Kullanılmaz Hale Geldi
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde hareket halindeki bir otomobil, motor kısmında başlayan yangında kullanılmaz hale gelirken, sürücüsü inerek canını kurtardı.
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde hareket halindeki bir otomobil, motor kısmında başlayan yangında kullanılmaz hale gelirken, sürücüsü inerek canını kurtardı.
Bugün saat 08.00 sıralarında 62 yaşındaki Celal Köse yönetimindeki 09 PE 355 plakalı otomobilden, Turan Mahallesi, Atatürk Bulvarı, 15 Temmuz İlkokulu önüne geldiğinde motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Yolun sağında duran Köse, otomobilden inerek canını kurtardı. Alevler kısa sürede otomobilin ön tarafını tamamen sararken Köse, itfaiye ve polisi arayıp durumu bildirdi. Polis, önlem amacıyla yolu trafiğe kapatarak önlem alırken, itfaiye ekipleri su sıkarak alevleri söndürdü. Ön tarafında büyük oranda maddi hasar meydana gelen otomobil, kullanılmaz hale geldi. Yangının elektrik aksamından kaynaklandığı sanılırken, polis soruşturma başlattı.
- Aydın