TIR'IN DORSESİNİN LASTİĞİ ALEV ALDI
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TIR'IN DORSESİNİN LASTİĞİ ALEV ALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AKSARAY'da bir TIR'ın dorsesinin lastiği alev aldı.

AKSARAY'da bir TIR'ın dorsesinin lastiği alev aldı. Polis ve çevredeki sürücülerin müdahale ettiği alevler, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Güllü (32) yönetimindeki 31 PBR 15 plakalı demir profil yüklü TIR'ın dorsesinin lastiği alev aldı. Güllü'yü, o sırada yoldan geçen başka TIR'ın şoförü Murat Akın, korna çalarak uyardı. Güllü aracını yolun sağına park ederken, Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri de mobesse kameralarından dorsenin lastiğinin alev aldığını görmesi üzerine yakındaki polis ekiplerine bilgi verdi. Polisin yangın tüpüyle müdahale ettiği alevler, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren çalışması sonucu söndürüldü. Güllü de, TIR'ın sahibi olan patronunu cep telefonuyla arayıp, bilgi verdi.

Yaşananları anlatan sürücü Ahmet Güllü, Lastiğin bilyesi dağılmış, ondan dolayı da kızarma meydana gelince bir anda patladı. Arkamdaki TIR sürücüsü korna çalarak beni uyardı. Ben TIR'ı durduruncaya kadar polisler ile arkamda beni uyaran şoför yardımıma koşturarak aracı tamamen yanmaktan kurtardılar. İtfaiyede sağ olsun kısa sürede gelerek müdahale etti dedi.

Güllü'yü uyaran Murat Akın ise, Arkadaş beni geçti. Dorsenin tekeri yan duruyordu. Ben ikaz etim ve korna çaldım. Hemen arkadaş da durdu. Durur durmaz teker patlayıp alev aldı. Emniyetteki arkadaşlar yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra gelen itfaiye ekipleri ise yangını söndürdüö diye konuştu.

TIR'IN DORSESİNİN LASTİĞİ ALEV ALDI
TIR'IN DORSESİNİN LASTİĞİ ALEV ALDI
TIR'IN DORSESİNİN LASTİĞİ ALEV ALDI
TIR'IN DORSESİNİN LASTİĞİ ALEV ALDI
TIR'IN DORSESİNİN LASTİĞİ ALEV ALDI
TIR'IN DORSESİNİN LASTİĞİ ALEV ALDI
TIR'IN DORSESİNİN LASTİĞİ ALEV ALDI
TIR'IN DORSESİNİN LASTİĞİ ALEV ALDI
TIR'IN DORSESİNİN LASTİĞİ ALEV ALDI
TIR'IN DORSESİNİN LASTİĞİ ALEV ALDI
TIR'IN DORSESİNİN LASTİĞİ ALEV ALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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