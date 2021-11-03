HAREKET HALİNDEKİ TIR'IN DORSESİNE MASA KURUP İÇKİ İÇTİLER - Haberler
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HAREKET HALİNDEKİ TIR'IN DORSESİNE MASA KURUP İÇKİ İÇTİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da bir grup genç, arka kapısı açık olan, hareket halindeki TIR'ın dorsesine masa kurup içki içti.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da bir grup genç, arka kapısı açık olan, hareket halindeki TIR'ın dorsesine masa kurup içki içti. Gençlerin o anları kayda alıp sosyal medyadan paylaştığı görüntüler, tepki çekti.

Antalya- Kemer karayolunda dün saat 21.00 sıralarında hareket halindeki TIR'ın dorsesinde seyahat eden 10 genç, masa kurup, içki içmeye başladı. Grup, bu sırada içki dolu bardakları havaya kaldırıp yoldan geçen sürücüleri selamladı. O anları cep telefonlarıyla çeken grup, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Gençler hem yoldan geçen sürücülerin, hem de sosyal medyada görüntüleri izleyen kullanıcıların tepkisini çekti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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