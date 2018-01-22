Hareket Halindeki Tır Alev Aldı
Sivas'ta hareket halindeyken alev alan tırda yangın çıktı.
Sivas'ta hareket halindeyken alev alan tırda yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Abuzer Yakan yönetimindeki 33 DVY 87 plakalı tırın çekici kısmı, Sivas- Erzincan karayolu Seyfebeli Geçidi mevkisinde hareket halindeyken alev aldı.
Tır şoförü yoldan geçen sürücülerin uyarısıyla yangını farkederek aracı kenara çekti.
Tırdaki yangın, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın sonucu araçta hasar oluştu.