HAREKET HALİNDEKİ OTOMOBİLİN CAMINDAN AYAĞINI SARKITTI
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HAREKET HALİNDEKİ OTOMOBİLİN CAMINDAN AYAĞINI SARKITTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki otomobilde yolculuk eden kişinin ayağını camdan dışarıya sarkıttığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki otomobilde yolculuk eden kişinin ayağını camdan dışarıya sarkıttığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İskenderun'dan Payas ilçesi yönüne sol şeritte ilerleyen 42 BUN 73 plakalı otomobilde yolculuk eden kişinin, ayağını camdan sarkıtması görenleri şaşırttı. Diğer araçlarda seyahat edenler, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

HAREKET HALİNDEKİ OTOMOBİLİN CAMINDAN AYAĞINI SARKITTI
HAREKET HALİNDEKİ OTOMOBİLİN CAMINDAN AYAĞINI SARKITTI
HAREKET HALİNDEKİ OTOMOBİLİN CAMINDAN AYAĞINI SARKITTI
HAREKET HALİNDEKİ OTOMOBİLİN CAMINDAN AYAĞINI SARKITTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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