Hareket halindeki otomobil alev alev yandı Hareket halindeki otomobil alev alev yandı Alkollü sürücünün yanan araçtan inip alkol almaya devam ettiği iddia edildi Antalya'da hareket halindeki otomobil, motor bölümünde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Hareket halindeki otomobil alev alev yandı

Alkollü sürücünün yanan araçtan inip alkol almaya devam ettiği iddia edildi

ANTALYA - Antalya'da hareket halindeki otomobil, motor bölümünde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Cemil Pars'a ait otomobilde çıkan yangına, Sivri Kulesinde konuşlanan Orman İşletmesine ait arazöz müdahalede bulundu. Otomobilin yanması sırasında alkollü olduğu bildirilen otomobil sürücüsünün aracından inerek alkol almaya devam ettiği iddia edildi.

Olay Antalya'nın Manavgat ilçesi Yaylaalan İbradı yolu üzerinde Yukarı Işıklar Mahallesi Abdallar sırtında meydana geldi. Manavgat istikametinden Yaylaalan istikametine seyir halindeki C. P.'nin kullandığı otomobil, Yukarı Işıklar Mahallesi Abdallar sırtı olarak adlandırılan bölgeye geldiği sırada motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Yanmaya başlayan otomobile, olayın meydana geldiği yerin yakınında bulunan Orman İşletmesine ait Sivri Kulesinde konuşlandırılan Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz müdahalede bulundu. Araç orman ekiplerinin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürülmesine rağmen kullanılamaz hale geldi.

Diğer taraftan, yoldan geçerken aracın yandığını gören vatandaşlar, araç sürücüsü olduğu tahmin edilen bir kişinin yol kenarında alkol alıp yanan aracı izlediğini dile getirdiler. Güvenlik güçleri geldiğinde olay yerindeki araç sahibinin alkollü olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA