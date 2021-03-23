Hareket halindeki otobüse tutunarak canını hiçe saydı
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Hareket halindeki otobüse tutunarak canını hiçe saydı

23.03.2021 21:57 | Son Güncelleme: 23.03.2021 22:03
Hareket halindeki otobüse tutunarak canını hiçe saydı

İzmir'de hareket halindeki belediye otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yapan çocuğu görenlerin yürekleri ağızlarına gelirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzmir'de hareket halindeki belediye otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yapan çocuğu görenlerin yürekleri ağızlarına gelirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesi Çankaya Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün arkasına tutunan küçük çocuk, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Hareket halindeki otobüs ile bir süre yolculuk yapan çocuk, otobüsün durması ile birlikte otobüsten indi. Küçük çocuğun tehlikeli yolculuğu ise bir araçta bulunan vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean kayda alındı. - İZMİR

Hareket halindeki otobüse tutunarak canını hiçe saydı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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