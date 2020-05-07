Hareket halindeki minibüs alev alev böyle yandı

Hareket halindeki minibüs alev alev böyle yandı Giresun'un Keşap ilçesinde bir minibüs alev alarak yandı.

Hareket halindeki minibüs alev alev böyle yandı

GİRESUN - Giresun'un Keşap ilçesinde bir minibüs alev alarak yandı.

Giresun'un Keşap ilçesi Uluburun Mevkiinde Espiye ilçesi istikametine giden yumurta taşıdığı belirtilen ticari minibüs motor bölümünden bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Uluburun Tüneli girişinde meydana gelen olayda alev alan araç yol kenarına çekilirken çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Görüntülerde yol kenarına çekilmiş olan minibüsten alevler yükselirken, küçük çaplı patlamaların meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, minibüs yangında kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA