ANKARA (İHA) - Başkent'te hareket halindeki dolmuşun açık kapısından böyle düştü

ANKARA - Ankara'da lise öğrencisi hareket halindeki dolmuşun açık kapısından düşerek ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Ankara'nın Mamak ilçesi Natoyolu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mamak- Kızılay hattında Dolmuş şoförlüğü yapan H. V. yönetimindeki Dolmuş, Natoyolu Caddesinde bir süre kapısı açık ilerledi. Bu sırada ayakta yolculuk yapanlar arasında yer alan lise öğrencisi H. D., açık kapıdan düştü. Aracın üzerinden geçtiği H. D., ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H. D. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 112 ambülansıyla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Dolmuş şoförü H. V. Adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen H. V., savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlikteki sorgusunda kapının açık olduğunu fark etmediğini söyleyen şoför H. V., "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.