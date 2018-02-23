Köpeği Aracın Arkasında Sürükleyen Sürücünün Savunması Pes Dedirtti: Başka Nasıl Götürebilirim
Edirne'de köpeği hareket halindeki araca bağlayarak sürükleyen vicdansız sürücünün kendisini "Başka nasıl götürebilirim." diyerek savunması pes dedirtti.
Edirne'de bir köpeğin hareket halindeki araca bağlanarak götürülmesi, duyarlı bir vatandaş tarafından görüntülendi.
KÖPEĞE İŞKENCEYİ KAMERAYA ALDI
İsminin açıklanmasını istemeyen adam yaptığı açıklamada, köpeğe kötü muamelenin görüntülerini, cep telefonuyla Keşan - Edirne kara yolunda çektiğini söyledi. Görüntüleri kaydeden kişi, köpeğin hareket halindeki araca bağlanarak sürükler şekilde götürülmesine çok üzüldüğünü ifade etti.
SAVUNMASI "PES" DEDİRTTİ
Bir anda önümde bir panelvanın arkasına iple bağlanarak götürülen köpeği görünce çok şaşırdığını belirten duyarlı vatandaş; "Köpek zaman zaman sürükleniyor, kimi zaman iple arasındaki arayı açmamak için koşuyor acı çektiği çok belliydi. Sürücüyü durdurdum. Neden yaptığını sordum bana 'başka nasıl götürebilirim' cevabını verdi. Bu kişinin gerekli cezayı almasını istiyorum. Görüntülerde plaka açık seçik görünüyor, emniyetimiz gereğini yapacaktır." diye konuştu.
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Allah seni kahretsin pislik mahlukat hayvan nasıl nefes nefese kalıyor durunca seni bağlamak lazım o arabanın arkasına öyle gülebilecekmisinCevap Yaz Yayından Kaldır
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kameraya alan adama soruyorum sağlam ikitane patlatamadında bu haberi mi yaptın? senin yaptığın daha ayıpCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ulen insan görünümlü yaratık senin gibiler niye yaşıyor ki bu dünyada. Dünyaya boşuboşuna yük oluyorsun sen. Seni de bağlarlar bir gün inşallah o arabanın arkasına. Keseceksin bunlara 50000tl ceza bak bidaha yaparlarmı.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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hadi budünyada adalet yok yaahirette hesabını verirsin. . . . . . . . . . . . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu adamı alacaksın köpeğin yerine bağlayacaksın, aha iş yerin az ilerde deyip 90 km hızla yol alacaksın. Sonrada dönüp ona diyeceksin ki mal seni başka nasıl götürebilirdim . Ve toplum önünde hayvanlardan özür dileteceksin 5 yılda basacaksın onu içeri. Bak bakalım bir daha yapan olur muCevap Yaz Yayından Kaldır