Hareket halindeki araç alev aldı, yardıma esnaf koştu...O anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hareket halindeki araç alev aldı, yardıma esnaf koştu...O anlar kamerada

30.11.2020 14:35 | Son Güncelleme: 30.11.2020 15:02

Hareket halindeki araç alev aldı, yardıma esnaf koştu.

Hareket halindeki araç alev aldı, yardıma esnaf koştu...O anlar kamerada

Araçta bulunanlar kendilerini dışarı atarken, çevredeki esnaf ve araç sahipleri yangın tüpüyle yangına müdahalede bulundu

Yanan otomobil, esnaf ve vatandaşların müdahalesi sonucu söndürüldü

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kritik toplantıya dakikalar kala dikkat çeken açıklama: Daha sert tedbirlerin zamanı geldi
Kritik toplantıya dakikalar kala dikkat çeken açıklama: Daha sert tedbirlerin zamanı geldi
Eski MasterChef yarışmacısı, Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından demediğini bırakmadı
Eski MasterChef yarışmacısı, Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından demediğini bırakmadı
İnternetten tanıştığı kadını evinde misafir etti! Başına gelenlerden sonra savcılığa koştu
İnternetten tanıştığı kadını evinde misafir etti! Başına gelenlerden sonra savcılığa koştu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çevreyolunda seyir halindeki otomobil, motor bölümünde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Aracın yanmaya başlamasıyla birlikte araçta bulunanlar kendilerini dışarı atarken, çevredeki esnaf ve araç sahipleri yangın tüpüyle yangına müdahalede bulundu.

Antalya-Alanya D-400 karayolu üzerinde Manavgat Örnek Mahallesi çevreyolunda seyir halindeki Veli Akkaya'nın kullandığı 07 ABK 831 plakalı otomobil bir anda yanmaya başladı. Çevreyoluna çıktığı anda motorunun alt kısmından alevler çıkmaya başlayan otomobile vatandaşlar müdahale etti. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi de araçta soğutma çalışması yaptı.

"Bir anda yanmaya başladı"

Çevreyoluna çıktığı an, aracın alt kısmından duman çıkmaya başladığını belirten Veli Akkaya, "Aracımın hiçbir problemi yoktu. Tüm bakımları 1 ay önce yapıldı. Yangının neden çıktığını bilmiyorum" dedi.

Otomobilin yanma anı, güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yanarak ilerlemesi, durması ve panik yaşayan vatandaşların yangın tüpü ile müdahalesi görülüyor.

Hareket halindeki araç alev aldı, yardıma esnaf koştu...O anlar kamerada
Hareket halindeki araç alev aldı, yardıma esnaf koştu...O anlar kamerada
Hareket halindeki araç alev aldı, yardıma esnaf koştu...O anlar kamerada
Hareket halindeki araç alev aldı, yardıma esnaf koştu...O anlar kamerada
Hareket halindeki araç alev aldı, yardıma esnaf koştu...O anlar kamerada
Hareket halindeki araç alev aldı, yardıma esnaf koştu...O anlar kamerada
Hareket halindeki araç alev aldı, yardıma esnaf koştu...O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN

İlgili Haberler

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçların arasına daldı...O anlar kameraya yansıdı
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçların arasına daldı...O anlar kameraya yansıdı
Son dakika haber | Kamyonet sürücüsü kalp krizi geçirdi, ışıklarda bekleyen 3 aracı ezdi...O anlar kamerada
Son dakika haber | Kamyonet sürücüsü kalp krizi geçirdi, ışıklarda bekleyen 3 aracı ezdi...O anlar kamerada
Otomobilleri ateşe veren kundakçının pantolonu alev aldı! O anlar kamerada
Otomobilleri ateşe veren kundakçının pantolonu alev aldı! O anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Halife Hafter Meral Akşener Cevdet Yılmaz Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enes Batur Demet Akalın Acun Ilıcalı Diego Armando Maradona
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Tolga Ciğerci Utku Yuvakuran Josef De Souza
Tüm Haberler Bursa Antalya Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hareket halindeki araç alev aldı, yardıma esnaf koştu...O anlar kamerada - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 15:02:24. #1.15#
title