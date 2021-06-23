Hareket halindeki araç alev aldı
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Hareket halindeki araç alev aldı

Hareket halindeki araç alev aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Develi ilçesinde hareket halindeyken alev alan otomobile ilk müdahaleyi esnaf yaptı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde hareket halindeyken alev alan otomobile ilk müdahaleyi esnaf yaptı.

Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Meydanında bir otomobil hareket halindeyken alev aldı. Olayı gören çevredeki esnaflar ilk müdahaleyi yaparak yangının büyümesini engelledi. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ise yangına müdahale etti. Otomobilde çıkan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alındı. Otomobilde maddi hasar oluştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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