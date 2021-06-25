Hareket halinde yanan hafriyat kamyonunda zarar oluştu
Denizli'nin Çameli ilçesinde seyir halindeyken yanan hafriyat kamyonu kullanılmaz hale geldi.
Denizli'nin Çameli ilçesinde seyir halindeyken yanan hafriyat kamyonu kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, B.A. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonu Cevizli Mahallesi Cevizli Araplar mevkisinde yolda seyir halinde aniden alev aldı.
Alevler kısa sürede kamyonun her tarafını sardı.
Şoförün hemen itfaiyeyi araması sonrası kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrasında kamyon kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı