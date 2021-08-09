Hareket halinde tıra ateş eden şüpheliler yakalandı
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Hareket halinde tıra ateş eden şüpheliler yakalandı

Hareket halinde tıra ateş eden şüpheliler yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde geçtiğimiz günlerde hareket halindeki bir tıra otomobil içinden ateş açılması sonucu yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli, Saruhanlı ilçesinde yakalandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde geçtiğimiz günlerde hareket halindeki bir tıra otomobil içinden ateş açılması sonucu yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli, Saruhanlı ilçesinde yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 2 zanlıdan biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, ilçede meydana gelen 'Kasten öldürmeye teşebbüs suçu' faillerinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışma neticesinde, Sarıgöl- Denizli-Alaşehir karayolu üzerinde S.H. isimli şahsın idaresindeki tıra seyahat halinde iken başka araç içerisinden silahla ateş edilmesi olayı ile ilgili olarak yapılan araştırma ve çalışma sonucunda; şahısların kimliklerinin A.G. ve İ.G. olduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak yapılan takipli çalışmada, şahısların araçla birlikte Saruhanlı ilçesinde ikamet ettiklerinin tespit edilmesi sonucu yapılan operasyonda, şüpheli şahıslar araçlarıyla birlikte Saruhanlı ilçesinde yakalanarak, ikamet ve araçlarında arama yapıldı.

A.G. ve İ.G. isimli şahıslar ekiplerce Sarıgöl'e getirilerek gözaltına alındı. Şahıslar, Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece İ.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.G. ise tutuklanarak Alaşehir Kapalı Ceza İnfaz Kuruma teslim edildi. Olayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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