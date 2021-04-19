HAREKET ETMEYEN CİVCİVE KALP MASAJI YAPTI
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HAREKET ETMEYEN CİVCİVE KALP MASAJI YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da Şeyhmus Beysun (26), kardeşi için pazardan aldığı civciv hareketsiz kalınca, kalp masajı uyguladı.

DİYARBAKIR'da Şeyhmus Beysun (26), kardeşi için pazardan aldığı civciv hareketsiz kalınca, kalp masajı uyguladı. Civciv yeniden hareket ederken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde oturan Şeyhmus Beysun, apartmanın çatısında beslemesi için kardeşine semt pazarından civciv aldı. Beysun, civcivin hareketsiz kaldığını fark edip parmağıyla kalp masajı yapmaya başladı. Bir süre sonra civciv hareket ederken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

HAREKET ETMEYEN CİVCİVE KALP MASAJI YAPTI
HAREKET ETMEYEN CİVCİVE KALP MASAJI YAPTI
HAREKET ETMEYEN CİVCİVE KALP MASAJI YAPTI
HAREKET ETMEYEN CİVCİVE KALP MASAJI YAPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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