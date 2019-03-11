Hareket Eğitimi Çalıştayı Başladı

Pilot uygulama ile il genelinde dört ilkokulda başlatılması planlanan hareket eğitimi çalışmaları kapsamında düzenlenen "Hareket Eğitimi Çalıştayı" ile 60 öğretmenin eğitimine başlandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, il Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokolle düzenlenen çalıştayda öğrencilere yönelik eğitim düzenleyecek olan öğretmenlere eğitim verilmeye başlandı.

Eğitimlerin daha sonra il genelini kapsayacak şekilde devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: AA