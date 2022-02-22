Hareket eden bulutlarla gökkuşağı birleşince ortaya renkli görüntüler çıktı - Haberler
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Hareket eden bulutlarla gökkuşağı birleşince ortaya renkli görüntüler çıktı

AA, Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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Hareket eden bulutlarla gökkuşağı birleşince ortaya renkli görüntüler çıktı

Isparta'da yağmur sonrası kent semalarında görülen gökkuşağının, hareket eden bulutlarla birleşmesiyle ortaya güzel görüntüler çıktı.

ISPARTA (AA) - Isparta'da yağmur sonrası kent semalarında görülen gökkuşağının, hareket eden bulutlarla birleşmesiyle ortaya güzel görüntüler çıktı.

Kentte öğle saatlerinde yağan yağmurun etkisi kaybetmesinin ardından gökkuşağı oluştu. Bu sırada bulutlar rüzgarınla birlikte hareket etti. Gökkuşağıyla bulutların birleşimi ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Çok sayıda kişi güzel manzarayı cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

Hareket eden bulutlarla gökkuşağı birleşince ortaya renkli görüntüler çıktı

Hareket eden bulutlarla gökkuşağı birleşince ortaya renkli görüntüler çıktı

Hareket eden bulutlarla gökkuşağı birleşince ortaya renkli görüntüler çıktı

AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel

Isparta, Güncel, Haberler

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