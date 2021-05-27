"Hareket Eden Anılar" sergisi, Fişekhane'de sanatseverlerle buluştu
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"Hareket Eden Anılar" sergisi, Fişekhane'de sanatseverlerle buluştu

'Hareket Eden Anılar' sergisi, Fişekhane'de sanatseverlerle buluştu
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Güncel

Contemporary Istanbul Vakfı (CIF) ve Borusan Contemporary iş birliğinde düzenlenen "Hareket Eden Anılar" sergisi, Fişekhane bünyesinde yer alan sanat alanı Cocoon'da açıldı.

Contemporary Istanbul Vakfı (CIF) ve Borusan Contemporary iş birliğinde düzenlenen "Hareket Eden Anılar" sergisi, Fişekhane bünyesinde yer alan sanat alanı Cocoon'da açıldı.

Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan yeni medya eserleriyle interaktif bir deneyim sunan serginin küratörlüğünü Ayça Okay üstleniyor.

Açılışta AA muhabirine açıklamada bulunan Okay, yeni medya eserlerinin ziyaretçileri serginin içerisine çektiğini ifade ederek, "Bu sergide teknoloji ve sanatın yakın ilişkisini gözlemliyoruz. Sanatseverler serginin bir parçası olacak. Hatta kimi zaman esere yön verebilecek. Sergi, 16 eserlik bir seçkiyle fotoğraftan yeni medya eserlerine doğru eviriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Borusan Contemporary Direktörü Kumru Eren ise serginin temasının ekolojiyi, mimariyi ve kentleri içerisine alan bağlamı olduğunu belirterek, "Sergideki seçkimizde içerisinden çıkmakta olduğumuz pandemi döneminin izleri görülebilir. Ziyaretçilerimiz gezdiklerinde bu dönemde yaşadığımız alanlara yabancılaştığımız hissini de duyacaklar." ifadelerini kullandı.

Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan 16 esere yer veren sergi, teknolojinin sanat üzerindeki etkisinin giderek arttığı bir çağı, İstanbul gibi metropollerin yaşam deneyimi üzerinden anlatıyor.

Sergide, Olaf Otto Becker, Laurent Bolognini, Boomoon, Edward Burtynsky, Daniel Canogar, U Ram Choe, Reinhard Görner, Christa Sommerer ve Laurent Mignonneau, François Morellet, Ivan Navarro, Alan Rath, Daniel Rozin, teamLab, Frank Thiel, Michael Wolf'un eserleri yer alıyor.

Sergi, 6 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

'Hareket Eden Anılar' sergisi, Fişekhane'de sanatseverlerle buluştu
'Hareket Eden Anılar' sergisi, Fişekhane'de sanatseverlerle buluştu
'Hareket Eden Anılar' sergisi, Fişekhane'de sanatseverlerle buluştu
'Hareket Eden Anılar' sergisi, Fişekhane'de sanatseverlerle buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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