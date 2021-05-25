"Hareket Eden Anılar" sergisi, 27 Mayıs'ta Cocoon'da açılacak

Contemporary Istanbul Vakfı (CIF) ve Borusan Contemporary iş birliğinde düzenlenen "Hareket Eden Anılar" sergisi, 27 Mayıs'ta, Fişekhane bünyesinde yer alan sanat alanı Cocoon'da izleyiciyle buluşacak.

Contemporary Istanbul Vakfı (CIF) ve Borusan Contemporary iş birliğinde düzenlenen "Hareket Eden Anılar" sergisi, 27 Mayıs'ta, Fişekhane bünyesinde yer alan sanat alanı Cocoon'da izleyiciyle buluşacak.

CIF'ten yapılan açıklamaya göre, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan 16 esere yer veren sergi, teknolojinin sanat üzerindeki etkisinin giderek arttığı bir çağı, İstanbul gibi metropollerin yaşam deneyimi üzerinden anlatıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Contemporary Istanbul Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, "Hareket Eden Anılar sergisi hem işlenen temalar hem de eserlerin uluslararası niteliği bakımından küresel bir sanat merkezi olma yolunda büyük yol katetmiş olan İstanbul'un kozmopolit doğasıyla örtüşüyor. Yaşadığımız yoğun kentleşmenin sorunlarını çağdaş sanatın en yenilikçi teknikleriyle ele alan seçki, pandeminin olumsuz etkilerinden yavaş yavaş sıyrılmaya çalıştığımız bu günlerde bize sanat yoluyla bir yeni soluk alma olanağı sunuyor." ifadelerini kullandı.

Küratörlüğünü Ayça Okay'ın üstlendiği sergide, Olaf Otto Becker, Laurent Bolognini, Boomoon, Edward Burtynsky, Daniel Canogar, U Ram Choe, Reinhard Görner, Christa Sommerer & Laurent Mignonneau, François Morellet, Iván Navarro, Alan Rath, Daniel Rozin, teamLab, Frank Thiel, Michael Wolf sanatçıların eserleri yer alıyor.

Sergi, 27 Mayıs- 6 Ağustos arasında Cocoon'da ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref