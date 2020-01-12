Hareket bölgesinde PKK'ya ait tüneller kullanılmaz hale getirildi
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Hareket bölgesinde PKK'ya ait tüneller kullanılmaz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tünellerin tespit edildiğini ve kullanılmaz hale getirildiğini açıkladı.

12.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:37
Hareket bölgesinde PKK'ya ait tüneller kullanılmaz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tünellerin tespit edildiğini ve kullanılmaz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tüneller tespit ederek kullanılamaz hale getirdi" denildi.


Kaynak: DHA
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