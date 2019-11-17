17.11.2019 15:21 | Son Güncelleme: 17.11.2019 15:25

Harekatlardan sağ salim döndü, kayın birader kurşunuyla hayatını kaybetti

Isparta kayınbirader dehşetine ağlıyor

Tabur komutanı acı haberi ailesine veremedi, "Kardeşiniz hastanede, gelmeniz gerekiyor" dedi

Site yöneticisi Halil İbrahim Tortop: "Harekattan sağ salim döndü, talihsiz olayda hayatı sonlandı"

Öldürülen uzman çavuş ve eşi için yürek burkan yorum: "En iyi çift kim diye kamuoyu yoklaması yapılsa onları gösterirlerdi"

ISPARTA - Isparta'da uzman çavuş ve eşi, polis olduğu öğrenilen kayınbiraderi tarafından çocuklarının gözü önünde tabancayla vurularak öldürüldü. Öldürülen uzman çavuşun tabur komutanı, ölüm haberini ailesine veremeyerek, "Hastanede, gelmeniz gerekiyor" dedi. Çiftin oturduğu apartmanın yöneticisi ise Öztürk çifti için, "En iyi çift kim diye kamuoyu yoklaması yapılsa onları gösterirlerdi" yorumunu yaptı.

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Erkan Öztürk, nöbetten çıkınca Davran Mahallesi 142. Cadde'de bulunan Selçuklu Sitesi'ndeki evine gitti. Öztürk'ün hemen ardından eve eşinin erkek kardeşi geldi. Polis olduğu öğrenilen şahıs, Erkan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk'ü 3 ve 6 yaşlarındaki çocuklarının gözü önünde tabancayla vurarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin öldüğünü tespit etti. Olay yerine, Isparta Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay ile İl Emniyet Müdürü Metin Akay ile Öztürk'ün çok sayıda mesai arkadaşı geldi. Polis ekipleri, evde gerekli incelemeleri yaparken, komşular tarafından sahip çıkılan çocuklar daha sonra sağlık ekiplerince ambulansla alınarak bölgeden uzaklaştırıldı. Öte yandan, firari kayın biraderin ise halen her yerde arandığı öğrenildi.



Tabur komutanının en acı telefon görüşmesi

Talihsiz olayda hayatını kaybeden Uzman Çavuşun tabur komutanı olduğu belirtilen askeri personel, acı haberi Öztürk'ün ağabeyine telefonda söylemedi. Tabur komutanı telefon görüşmesi yaptığı sırada, Öztürk'ün rahatsızlandığını ve hastaneye sevk edildiğini, kendilerinin Isparta'ya gelmeleri gerektiğini aktardı. Komutan, daha sonra yaptığı görüşmeyi Garnizon Komutanı Tuğgeneral Atay'a aktardı.



Tortop: "En iyi çift kim diye kamuoyu yoklaması yapılsa onları gösterirlerdi"

Olayın yaşandığı Selçuklu Sitesi'nin yöneticisi Halil İbrahim Tortop, "Erkan bey, son derece sosyal bir arkadaştı. Sitemizde 4-5 yıldır kalıyorlar. Ancak, kendisi ne polis ne de asker görünümünde biri değildi. Bazı yaşlı gördüğü kimselerin elinde gördüğü eşyayı dahi tutup, merdivenden çıkarırdı. O derece sosyal bir arkadaştı. ve apartmanımızda en uyumlu çift seçimi ve kamuoyu yoklaması yapılsa, onlar birinci gelirdi. Kadınla koca arasında öylesine birbiri arasında hiçbir sorunu olmayan kimselerdi. Çocuklarına da aynı şekilde ilgi gösteriyorlardı" dedi.



"Harekattan sağ salim döndü, talihsiz olayda hayatı sonlandı"

Öztürk'ün, önceki senelerde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de görevlendirildiği anlatan yönetici Tortop, "Geçen senelerde Suriye'ye göreve gitti, sağ sağlim döndü. Ama ne yazık ki bugünkü olayda talihsiz bir olayla hayatı sonlandı. Hiç böyle bir sorunları olduğunu bilmiyorduk. Kendisi de zaten, 'Kayınbiraderim gelecek, onu da getireceğim' demiş. Öyle dediğini de duyduk. Eve getireceğini söylemiş diye duyduk" ifadelerini kullandı.

"Bizlere, son derece uyumlu ve güzel davranırlardı" diyerek sözlerini sürdüren Tortop, "Apartmanımızda hiç sorun da çıkarmazlardı. Kendisi güleç ve tatlı yüzlü bir kimseydi. Çocukların biri 6, diğeri de 3 yaşındaydı. İsimlerini şimdi hatırlamıyorum ama çocuklarına da son derece düşkün bir aileydi. Onları sık sık gezmelere götürürlerdi. Onları arabaya binip, gezdirirdi. Bizim için de bir üzüntü kaynağı oldu. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA