Harekatı itibarsızlaştıranlar hakkında soruşturma

10.10.2019 15:42

Diyarbakır'da Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medyada terör örgütleri ile bağlantılı, planlı ve organize bir şekilde söz konusu harekatı itibarsızlaştırmaya yönelik paylaşım yapan 22 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 Ekim 2019 tarihinde saat 16.00 itibariyle Suriye sınırları dahilinde bulunan, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü için tehlike oluşturan terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı Harekatı başlatıldığını hatırlattı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak sosyal medyada terör örgütleri ile bağlantılı, planlı ve organize bir şekilde söz konusu harekatı itibarsızlaştırma, maniple etme ve olumsuz algı oluşturmak amacıyla suç ve terör örgütü propagandası içerikli paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.



Yapılan çalışmalar neticesinde 22 kişi hakkında söz konusu durumlar nedeni ile soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA