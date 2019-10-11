Harekata katılmak isteyen mustafa dede için 'en büyük asker bizim asker' sloganı attılar

11.10.2019 16:27

MUĞLA'nın Milas ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Mustafa Dörtyollu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurdu. Mahalle sakinleri de Mustafa dedeyi omuzlarına alarak, 'En büyük asker bizim asker' sloganı attı.

Milas'ın Damlıboğaz Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Mustafa Dörtyollu, CİMER'e 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak istediğini yazdı. Çiftçi emeklisi Dörtyollu, dün de evi ile traktörünü bağışlamak için Milas Kaymakamı Eren Arslan'ın makamına gitti. Kaymakam Eren, sosyal medya hesabından, "Atatürk der ki, 'Biz Türkler, ordusu olan bir millet değil, milleti olan bir orduyuz.' İşte bunun kanıtı. Yanıma gelen bir amcamızın yüreği ile yazdığı ve bana verdiği dilekçe. Allah milletimizin ve ordumuzun yardımcısı olsun inşallah' paylaşımında bulundu.

Kaynak: DHA

Mustafa Dörtyollu'nun, bu davranışı ilçede büyük takdir topladı. Ovakışlacık Mahallesi'nin Aktaş mevkisindeki camide cuma namazını kılan Dörtyollu, dışarı çıktığında kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Mustafa dedeyi omuzlarına alan kalabalık, 'En büyük asker bizim asker' sloganları attı. Duygulanan Dörtyollu, "Cumhurbaşkanımız azimli ve memleket için uğraşıyor. Barış Pınarı Harekatı nedeniyle yaptığı açıklamalardan etkilendim. Sabah saatlerine kadar haberleri izledim. Üç evladımın mal paylaşımını daha önceden yapmıştım. Askere gitmek için CİMER'e başvuru yaptım. Geriye kalan evimi ve traktörümü de bağışlamak için Milas Kaymakamlığı'na gittim. Düşüncemi Kaymakam beye anlattım. Kendisi bana sarılarak, yarım saat ağladı ve 'Süper bir insansın' dedi. Maaşım bana yetiyor. Durumu iyi olan herkesi destek olmaya davet ediyorum. Ülkemiz için bir şeyler yapmamız gerekiyor" diye konuştu.Aktaş mevkisinde oturan Hamza Çoban (71) isimli vatandaş ise "Mustafa Bey'in davranışının herkese örnek olmasını diliyorum" dedi.