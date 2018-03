Harekata Destek İçin Kilis'e Gelenler Esnafa "Can Suyu" Oluyor

RAUF MALTAŞ - Türkiye'nin dört bir tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla Kilis'e gelen vatandaşlar, esnafa da alışverişleriyle adeta "can suyu" oluyor.

Suriye'deki iç savaşın başladığı günden bu yana sığınmacılara ev sahipliği yapan ve terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalan Kilis, Zeytin Dalı Harekatı'nın da sembol şehri olarak ön plana çıkıyor.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanı Mehmet Erdal Öndeş, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, kentin tarihi bir dönemden geçtiğini söyledi.

Tüm olumsuzluklara rağmen Kilislilerin vatanına ve milletine güçlü şekilde bağlı olduğunu vurgulayan Öndeş, yaşananların birlik ve beraberliği pekiştirdiğine de dikkati çekti.

Farklı etkinliklerin Kilis ekonomisine önemli ölçüde katkı sağladığını vurgulayan Öndeş, şöyle konuştu:

"Belediye başkanlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarının ziyaretleri ekonomimize mutlak suretle katkı sağlıyor. Bizim özellikle belediye başkanımız gelen misafirleri ara sokaklardaki esnafımıza yönlendirip onların para kazanmalarını sağlıyor. Bu tür ziyaretlerin ekonomimize katkısı oluyor, alışverişimizi canlandırıyor. Bu konuda özellikle belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Geçen Bursa'dan 160 kişilik bir grup geldi, Kilis'in her tarafına dağıldı. Bu çok durgun olan esnafımıza bir can suyu gibi emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz özellikle yardım tırları falan gönderiliyor özellikle o yardım tırlarına yüklenen malzemelerin de Kilis esnafından alınmasını talep ediyoruz. Buradan gelinip alınıp, yüklense esnafımıza daha büyük bir katkı sağlanır. Gelen misafirlerimiz 10 bin, 20 bin, 30 bin lira para harcıyor bu bir can suyudur. Geçici de olsa bize bir katkı sağlıyor."

Moral oluyor

Kilis Esnaf Esnaf ve Sanatkarlar Birliği (KESOB) Başkanı Ömer Sevengül de kentte destek ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin her yerinden şehre gelenlerin bulunduğunu anlatan Sevengül, şunları dile getirdi:

"Ziyaretler moral ve motivasyon açısından çok önem taşıyor. Misafir arkadaşlarımız ilimizde gezdiğinde ekonomik olarak da bir katkı oluyor. İnşallah bu günler bir an evvel biter. Milletimizin ve ordumuzun Kilis halkının yanında olmasını göstermesi bizim için bir kazançtır. Özellikle bunun için ben herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu günler kısa sürede biter. Suriye halkıda bir an önce ülkesine döner onlar da bizlerde rahat ederiz." diye konuştu.

Kentte bakkal işleten Osman Aklıllı da esnafın son aylarda bazı sıkıntılar yaşadığını belirterek, yapılan destek ziyaretlerinin bütçelerine katkı sağladığına değindi.