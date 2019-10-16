"Harekat, Münbiç'ten Irak'a kadar sürecek"

16.10.2019 12:52

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatının Münbiç'ten Irak sınırına ulaşana kadar süreceğini belirterek, "Bu konuda hiçbir istisnamız yoktur" dedi.