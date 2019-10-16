"Harekat, Münbiç'ten Irak'a kadar sürecek"
Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatının Münbiç'ten Irak sınırına ulaşana kadar süreceğini belirterek, "Bu konuda hiçbir istisnamız yoktur" dedi.
16.10.2019 12:52
Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatının Münbiç'ten Irak sınırına ulaşana kadar süreceğini belirterek, "Bu konuda hiçbir istisnamız yoktur" dedi.
Kaynak: Dunya.com