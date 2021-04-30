TUNCELİ HARDAL ÇİÇEKLERİ, TUNCELİ'Yİ SARIYA BOYADI
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TUNCELİ HARDAL ÇİÇEKLERİ, TUNCELİ'Yİ SARIYA BOYADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KIRKLAR ve Yılan dağları arasında kurulu, Tunceli'nin Çemişgezek merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Akçapınar köyünde, baharın gelmesiyle yeşeren arpa ile buğday tarlaların içinde açan yabani hardal çiçekleri, Çemişgezek Ovası'nı sarıya döndürdü.

KIRKLAR ve Yılan dağları arasında kurulu, Tunceli'nin Çemişgezek merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Akçapınar köyünde, baharın gelmesiyle yeşeren arpa ile buğday tarlaların içinde açan yabani hardal çiçekleri, Çemişgezek Ovası'nı sarıya döndürdü.

Tunceli'de, ilkbaharın gelişiyle arpa ve buğday tarlaları yeşerdi. Tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra doğal güzelliğiyle de ön plana çıkan Kırklar ve Yılan dağları arasında yer alan Çemişgezek ilçesindeki tarlalar, ilkbaharla rengarenk oldu. Akçapınar köyünde, baharda yeşeren arpa ile buğday tarlaları içinde açan yabani hardal çiçekleri, Çemişgezek Ovası'nı sarıya bürüdü. Yeşil tarlaların arasında çiçeklenen meyve ağaçları ve sarı hardallar, Keban Baraj Gölü'nün mavi sularıyla birleşince güzel manzara ortaya çıktı.

Yabani hardal çiçeklerinin tarlaları sarıya boyadığını belirten kent sakinlerinden Kemal Özer, "Doğa ile baş başa olmak çok güzel bir duygu. Çemişgezek ilçesi genelde tarihi güzellikleriyle ön planda ama doğası da mükemmel. Tarım arazilerinin yoğun olduğu bir ilçe ve baharın gelmesiyle yeşile bürünen tarlaların ortasında açan meyve ağaçları ve çiçekler, Keban Barajı'nın yanı başında çok güzel görüntüler oluşturuyor" dedi.

TUNCELİ HARDAL ÇİÇEKLERİ, TUNCELİ'Yİ SARIYA BOYADI
TUNCELİ HARDAL ÇİÇEKLERİ, TUNCELİ'Yİ SARIYA BOYADI
TUNCELİ HARDAL ÇİÇEKLERİ, TUNCELİ'Yİ SARIYA BOYADI
TUNCELİ HARDAL ÇİÇEKLERİ, TUNCELİ'Yİ SARIYA BOYADI
TUNCELİ HARDAL ÇİÇEKLERİ, TUNCELİ'Yİ SARIYA BOYADI
TUNCELİ HARDAL ÇİÇEKLERİ, TUNCELİ'Yİ SARIYA BOYADI
TUNCELİ HARDAL ÇİÇEKLERİ, TUNCELİ'Yİ SARIYA BOYADI
TUNCELİ HARDAL ÇİÇEKLERİ, TUNCELİ'Yİ SARIYA BOYADI
TUNCELİ HARDAL ÇİÇEKLERİ, TUNCELİ'Yİ SARIYA BOYADI
TUNCELİ HARDAL ÇİÇEKLERİ, TUNCELİ'Yİ SARIYA BOYADI
TUNCELİ HARDAL ÇİÇEKLERİ, TUNCELİ'Yİ SARIYA BOYADI
TUNCELİ HARDAL ÇİÇEKLERİ, TUNCELİ'Yİ SARIYA BOYADI
TUNCELİ HARDAL ÇİÇEKLERİ, TUNCELİ'Yİ SARIYA BOYADI
TUNCELİ HARDAL ÇİÇEKLERİ, TUNCELİ'Yİ SARIYA BOYADI
TUNCELİ HARDAL ÇİÇEKLERİ, TUNCELİ'Yİ SARIYA BOYADI
TUNCELİ HARDAL ÇİÇEKLERİ, TUNCELİ'Yİ SARIYA BOYADI
TUNCELİ HARDAL ÇİÇEKLERİ, TUNCELİ'Yİ SARIYA BOYADI
TUNCELİ HARDAL ÇİÇEKLERİ, TUNCELİ'Yİ SARIYA BOYADI
TUNCELİ HARDAL ÇİÇEKLERİ, TUNCELİ'Yİ SARIYA BOYADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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