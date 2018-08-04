Aldığı Hard Disklerin Parasını Ödeyemeyen GS TV'ye Haciz Geldi

Bilgisayar şirketinden 28 bin 600 TL'ye satın aldığı hard disklerin parasını ödemeyen Galatasaray Televizyonunun (GS TV) banka hesaplarına, şirket avukatları tarafından başlatılan icra işlemi sonucu haciz konuldu.

Galatasaray TV, 2018 Ocak ayında, bir bilgisayar şirketinden 50 adet hard disk satın aldı. Ücretlendirme dolar üzerinden yapılırken, doların artması üzerine borç da büyüdü.

GS TV ALDIĞI HARD DİSKLERİN ÜCRETİNİ ÖDEYEMEDİ

Bilgisayar firması avukatı Mehmet Nuri Aytekin, firmanın borcunu tahsil etmek için GS TV'yi icraya verirken haciz işlemini de başlattı.

GS TV avukatları da haciz işlemlerine itiraz etti. Galatasaray ödemesi gereken miktara şikayet ederken, ödemeyi yapmadı. Bilgisayar şirketi GS TV'nin 28 bin 600 TL ödemesi gerektiğini savunurken, GS TV de borcunun 27 bin 800 TL olduğunu iddia etti.