Harçlıklarıyla aldıkları mamalarla sokak hayvanlarını beslediler - Haberler

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Harçlıklarıyla aldıkları mamalarla sokak hayvanlarını beslediler

AA, Nuğman Göktaş - Güncel
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Harçlıklarıyla aldıkları mamalarla sokak hayvanlarını beslediler

Kahramankazan ilçesinde ortaokul öğrencileri eTwinning projesi kapsamında biriktirdikleri harçlıklarıyla aldıkları mamalarla barınaktaki köpekleri besledi.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kahramankazan ilçesinde ortaokul öğrencileri eTwinning projesi kapsamında biriktirdikleri harçlıklarıyla aldıkları mamalarla barınaktaki köpekleri besledi.

Fatih Ortaokulu, öğrencilerine paranın manevi bir araç olarak da kullanılabileceğini göstermek amacıyla eTwinning Platformu üzerinden "Money Talks -Manevi Para" adlı bir sosyal sorumluluk projesinde yer aldı.

Proje doğrultusunda geri dönüşüm malzemeleriyle kumbaralar oluşturuldu. Öğrenciler harçlıklarından artırıp bu kumbaralarda mama parası biriktirdiler.

Öğretmenleri ve veteriner hekim eşliğinde Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden öğrenciler, köpekleri sevdi, bol bol fotoğraf ve video çekti, aldıkları mamalarla köpekleri elleriyle besledi.

Proje öğretmeni Esra Ersoy, öğrencilere paranın manevi olarak da kullanılabileceğini gösterdikleri için mutlu olduklarını, projenin verimli geçtiğini ifade etti.

AA / Nuğman Göktaş - Güncel

Kahramankazan, Tragger, Fatih, Güncel, Haberler

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